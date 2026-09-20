Jimenez in gol a 239 giorni dall'ultima volta: il dato sull'ex Bournemouth

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Da quanto non segnava in partite ufficiali Alex Jimenez? Erano 239 giorni che l'esterno della Fiorentina non andava in gol, con l'unica segnatura in maglia Bournemouth l'aveva messa a segno il 24 gennaio 2026 nel 3-2 dei suoi contro il Liverpool. La rete contro il Napoli dunque riporta il classe 2005 sul tabellino, lui che in carriera non ha mai segnato tanto: in Serie A quella di oggi è la prima rete in carriera.