FirenzeViola Njie e la sostituzione di oggi. Nessun infortunio: ecco il motivo del cambio

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Nessun infortunio per Njie nel corso di Fiorentina-Napoli, per l'ex Torino si è trattato di crampi

Nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Napoli, questo pomeriggio, avevano destato preoccupazione le condizioni fisiche di Alieu Njie. L'esterno offensivo è stato sostituito da Vanoli e ha lasciato il campo acciaccato, facendo il giro dello stadio - e venendo applaudito al momento del passaggio sotto la tribuna - per arrivare alla panchina viola.

Nessun infortunio

Inizialmente si poteva interrogarsi sul suo stato fisico e ipotizzare un problema muscolare o qualcosa di simile, invece per l'ex Torino si trattava di forti crampi che non gli hanno permesso di proseguire la partita. Nessuno spavento dunque per lo staff tecnico dell'allenatore, Njie è stato costretto a non proseguire la partita ma non per infortunio.