Allegri e la rabbia al Franchi. Alla panchina: "Un po' di veleno!"

vedi letture

Massimiliano Allegri non è uscito soddisfatto dalla partita giocata dal suo Napoli al Franchi contro la Fiorentina e lo ha testimoniato anche un episodio avvenuto durante la gara e rivelato da DAZN. Durante alcune azioni offensive, l'allenatore si sarebbe infuriato per la scarsa cattiveria dei suoi negli ultimi metri, ripetendo allo staff: “Un po’ di veleno”. La reazione dell’allenatore in particolare è arrivata dopo alcuni cross che hanno attraversato l’area viola senza trovare la deviazione degli attaccanti: