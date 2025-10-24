Valcareggi: "Dzeko non si lamenti, è a Firenze per fare il cerotto"

Furio Valcareggi ha commentato così a Lady Radio il momento della Fiorentina: "La squadra mi aveva convinto già a Milano contro il Milan. Il Rapid Vienna non era certo una squadra fenomenale ma neanche scarsa e queste fare vanno giocate e vinte come ha fatto la squadra di Pioli. Domenica c'è il Bologna e lì ci divertiremo. Fagioli? Con lui sono sempre stato severo perché ha qualità e ieri le ha dimostrate. Sa cosa vuole dire giocare bene a calcio. Il problema di Gudmundsson invece non è certo nostro ma suo: è un grandissimo calciatore che non sta incidendo. Io lo farei giocare sempre titolare ma gli chiederei anche se si rende conto di come sta giocando".

Poi un commento di Valcareggi su Dzeko: "Ha fatto il gol della tranquillità ma non dovrebbe chiedere di giocare di più. È qui a Firenze per fare il cerotto, per giocare in assenza di un titolare o nell'ultima mezzora ma prima di lui ci sono Kean e Piccoli. Alla sua età può solo essere una riserva di lusso. Sulle due punte ha ragione Pioli: la Fiorentina oggi non può permettersele".