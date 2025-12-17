Custodio (Capitano Losanna): "Affrontare i viola è un onore, aspettavamo questa sfida dal sorteggio".

Oggi alle 18:16News
di Tommaso Loreto

Queste le parole del capitano del Losanna Olivier Custudio: "Attendevamo questo appuntamento fin dal momento del sorteggio, per questo c'è grande voglia di affrontare i viola. Come ci prepareremo? Ripeto, per noi affrontare i viola è un onore, sarà un bel momento perchè la Fiorentina è una grande del campionato italiano. In Serie A seguo l'Inter anche perchè mi ispiro da sempre a Calhanoglu che ha una classe altissima". 