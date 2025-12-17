Tutte le designazioni della 15esima di Serie A: Juventus-Roma a Sozza
Attraverso i suoi canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Simone Sozza arbitrerà il big match fra Juventus e Roma, mentre Maurizio Mariani dirigerà Fiorentina-Udinese.
Lazio – Cremonese Sabato 20/12 H. 18.00 Pairetto Laudato – Regattieri Iv: Bonacina Var: Camplone Avar: Manganiello
Juventus – Roma Sabato 20/12 H. 20.45 Sozza Baccini – Perrotti Iv: Sacchi Var: Ghersini Avar: Mazzoleni
Cagliari – Pisa H. 12.30 Fourneau Bindoni – Monaco Iv: Collu Var: Manganiello Avar: Ghersini
Sassuolo – Torino H. 15.00 Calzavara Cecconi – Ceccon Iv: Doveri Var: Mazzoleni Avar: Baroni
Fiorentina – Udinese H. 18.00 Mariani Alassio – Tegoni Iv: Arena Var: Giua Avar: Di Paolo
Genoa – Atalanta H. 20.45 Abisso Di Gioia – Barone Iv: Marchetti Var: Gariglio Avar: Marini
