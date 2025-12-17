Fagioli: "Vincere per saltare il playoff e pensare al campionato"

Da Losanna, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di SkySport per presentare così la partita di Conference League in programma domani: "Pensiamo partita per partita in questo momento, ogni gara è fondamentale. Domani possiamo qualificarci tra le prime otto e saltare il playoff, che sarebbe utile per concentrarci di più sul campionato".

Cosa pensa delle polemiche che si stanno accendendo attorno a voi?

"Dobbiamo rispondere con i risultati e chiudere il dibattito tifosi-città, perché ci stanno dando tutto. Quando le cose vanno male i tifosi della tribuna cominciano a fischiare, la curva ci ha sempre sostenuti e continua a farlo, solo che ora chiedono i risultati".

Si sta creando un gruppo più solido?

"Ultimamente siamo stati tanti insieme, giustamente siamo stati e saremo in ritiro. Dobbiamo darci più stimoli tra noi, un aiuto per uscire dalla situazione".