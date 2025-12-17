Il Psg vince anche la Coppa Intercontinentale, Flamengo ko ai rigori

foto ANSA
© foto di ANSA
Ieri alle 21:40News
di Alessandro Di Nardo
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Paris Saint Germain ha vinto la Coppa Intercontinentale battendo 2-1 ai rigori i brasiliani del Flamengo in Qatar. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: in gol Kvaratskhelia al 38' e Jorginho su rigore al 14' del secondo tempo. Decisivo il portiere Matvey Safonov che ha parato quattro rigori su cinque. (ANSA).