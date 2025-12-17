Il Psg vince anche la Coppa Intercontinentale, Flamengo ko ai rigori
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Paris Saint Germain ha vinto la Coppa Intercontinentale battendo 2-1 ai rigori i brasiliani del Flamengo in Qatar. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: in gol Kvaratskhelia al 38' e Jorginho su rigore al 14' del secondo tempo. Decisivo il portiere Matvey Safonov che ha parato quattro rigori su cinque. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
