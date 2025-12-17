Infantino: "Abbiamo istituito il Fondo Fifa per la Pace"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Il Consiglio della Fifa ha approvato l'istituzione di un fondo per la ricostruzione postbellica". Lo annuncia il presidente della Fifa, Gianni Infantino. "In linea con l'obiettivo della Fifa di promuovere i valori unificanti del calcio - sottolinea il numero 1 del calcio mondiale -, questa decisione fa seguito all'annuncio che ho fatto al Vertice per la pace di Sharm El-Sheikh il 13 ottobre scorso, secondo cui la Fifa intendeva creare un meccanismo di sostegno per le regioni che hanno vissuto conflitti".

"Questo strumento finanziario, che potrebbe essere denominato Fondo Fifa per la pace - conclude Infantino - sarà aperto a contributi di terzi e soggetto a una rigorosa supervisione, e andrà a integrare le azioni già attuate nell'ambito del programma Fifa Forward e di altre iniziative della Fifa". (ANSA).