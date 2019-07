V. HUGO, Offerta ufficiale di acquisto del Leganes

Il Leganes fa sul serio per Vitor Hugo. Come conferma As, il club spagnolo avrebbe presentato un'offerta ufficiale alla Fiorentina per il difensore brasiliano. Una proposta per un trasferimento a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, che adesso la dirigenza viola dovrà analizzare nel dettaglio. Vitor Hugo, d'altronde, non è certo nella lista degli incedibili gigliati per la prossima stagione.