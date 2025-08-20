Ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A: Zufferli per Roma-Bologna
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato di Serie A. Cagliari-Fiorentina, prevista per domenica alle 18.30, verrà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno mentre Roma-Bologna, match più importante del weekend, è stata affidata a Zufferli. Il Napoli campione in carica, che esordirà a Sassuolo sabato alle 18.30, è invece stata affidata ad Ayroldi.
Ecco la designazione completa:
GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30
MASSA (foto)
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30
AYROLDI
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45
COLLU
DI GIOIA - MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45
ZUFFERLI
MONDIN – MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30
SOZZA
FONTEMURATO – BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30
MANGANIELLO
MELI – ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45
ARENA
PALERMO – POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45
MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30
TREMOLADA
MORO - CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA
DEI GIUDICI - CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI
