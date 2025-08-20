Ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A: Zufferli per Roma-Bologna

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato di Serie A. Cagliari-Fiorentina, prevista per domenica alle 18.30, verrà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno mentre Roma-Bologna, match più importante del weekend, è stata affidata a Zufferli. Il Napoli campione in carica, che esordirà a Sassuolo sabato alle 18.30, è invece stata affidata ad Ayroldi.

Ecco la designazione completa: 

GENOA – LECCE      Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA (foto)

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      ZANOTTI

VAR:     ABISSO

AVAR:      MARESCA

SASSUOLO – NAPOLI     Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:      RAPUANO

VAR:     DI BELLO

AVAR:      AURELIANO

MILAN – CREMONESE     Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA - MOKHTAR

IV:       BONACINA

VAR:      DOVERI

AVAR:       GHERSINI

ROMA – BOLOGNA     Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     FABBRI

CAGLIARI – FIORENTINA   Domenica 24/08 h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV:      MUCERA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GUIDA

COMO – LAZIO    Domenica 24/08 h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV:     TURRINI

VAR:     AURELIANO

AVAR:      CHIFFI

ATALANTA – PISA    Domenica 24/08 h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV:     MARINELLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     DOVERI

JUVENTUS – PARMA     Domenica 24/08 h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV:     SACCHI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       FABBRI

UDINESE – H. VERONA     Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO - CECCON

IV:       PERENZONI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      GUIDA

INTER – TORINO    Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI - CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:    PATERNA

AVAR:      CHIFFI