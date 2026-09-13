De Zerbi dopo lo 0-0 con l'Everton: "In Italia sarei l'allenatore migliore"

De Zerbi dopo lo 0-0 con l'Everton: "In Italia sarei l'allenatore migliore"FirenzeViola.it
Oggi alle 13:20News
di Redazione FV

Il Tottenham di De Zerbi non riesce ad ingranare ma il tecnico italiano non fa drammi, anzi. Stanno facendo discutere le sue dichiarazioni dopo il secondo 0-0 consecutivo arrivato contro l'Everto: "In Italia dovrei essere il miglior allenatore, no? Due partite, due partite senza subire gol - anche contro il Forest è terminata 0-0, ndr. Cosa scriverebbe La Gazzetta dello Sport? Due partite senza subire gol. Cosa scriverete domani: una partita senza subire gol o zero gol? Ditemi cosa volete scrivere davvero". Il Tottenham intanto è quartultimo dopo 4 giornate e ancora non ha segnato un gol in questa Premier League.