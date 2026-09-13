Cucci: "Speriamo il Bologna abbia un ruggito come la Fiorentina

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Intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, Italo Cucci ha parlato del momento del Bologna: "Dalle mie parti si dice siamo messi male entrambi. Parlo per il mio Bologna, ma devo dire che come gravità mediatica la situazione del Napoli è peggio di quella del Bologna.

Anche perché poi sul Bologna, devo dire con mia tristezza, la società ha fatto una dichiarazione che l'allenatore ha subito sposato, cioè che a noi va bene arrivare decimi, allora capisci che il problema non è grosso. Questo qui è lo specchio della partita di domani, ma vediamo se come è successo alla Fiorentina non ci sia un rigurgito rossoblù che riescano a fare una partita vincente, così da avviarsi verso la costruzione di quel decimo posto di cui dicevo".