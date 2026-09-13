Alle 15 c'è Lecce-Monza: ecco le formazioni ufficiali
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Alle 15 si apre la domenica della quarta giornata di Serie A. Al Via del Mare la sfida fra Lecce e Monza. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Nel Monza torna Varela e Juric lo schiera subito titolare al posto di Cutrone. Dal primo minuto anche Robinson che supporterà l'attaccante assieme a Colpani. Nel Lecce spazio a N'Dri, Stulic e Monteiro. Le formazioni ufficiali di Lecce-Monza
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ilic, Maleh, Coulibaly; N'Dri, Stulic, Monteiro.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Robinson; Varela.
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