UFFICIALE, Munteanu torna in prestito al Farul Costanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Louis Munteanu torna in prestito al Farul Constanta. L'attaccante che aveva rinunciato alle ferie pur di essere presente fin dal primo giorno di ritiro con i viola, non farà parte dunque della rosa per la prossima stagione ma è stato mandato di nuovo in prestito in Romania, come annuncia sul proprio sito il Farul. Ecco la comunicazione:

"Farul Constanța e AC Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Louis Munteanu alla nostra squadra per la stagione 2023-2024. 21 anni, compiuti a giugno, Louis Munteanu è stato uno degli artefici del titolo ottenuto da Farul Constanța nella stagione 2022-2023, nella quale ha segnato 10 gol e fornito 6 assist decisivi nelle 29 partite disputate in bianconero".