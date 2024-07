UFFICIALE, Iker Bravo nuovo attaccante dell'Udinese

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - UDINE, 31 LUG - Iker Bravo, attaccante spagnolo di 19 anni, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato il club friulano su sito e social. È stato acquistato, a titolo definitivo, dal Bayer Leverkusen con contratto fino al 30 giugno 2028. E' stato nominato dalla Uefa, nell'ultimo europeo under 19 vinto dalla Spagna, grazie al suo gol decisivo in finale, miglior calciatore della competizione. Bravo ha militato nel settore giovanile del Barcellona fino al 2021 quando, a soli 16 anni, è passato al Bayer Leverkusen, con debutto in Bundesliga nella gara pareggiata per 1-1 contro l'Hertha Berlino. A fine stagione lo ha chiamato il Real Madrid, che lo preleva in prestito per farlo giocare nel Castilla, la seconda squadra merengue e con l'Under 19, con cui disputa anche la Youth League, segnando 3 gol in 4 presenze.

Rimane al Madrid anche nella stagione 23/24 e segna altri 3 gol in 7 presenze di Youth League. Sin da ragazzino è nel giro delle nazionali giovanili spagnole, con cui vanta 11 gol in 14 presenze in under 17 e 2 in 15 con l'under 19 coronate con la vittoria nell'europeo di categoria. (ANSA).