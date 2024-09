UDINESE, Nani: "Bijol da top club, non cedibile a gennaio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato del futuro del difensore Jaka Bijol che quest'estate era uno tra i candidati per la difesa viola. Queste le sue parole:

"Consideriamo lo sloveno molto più forte delle cifre che ci offrivano questa estate. Se l’Inter bussa? Un giocatore di questo calibro non si cede a metà stagione. Nel caso, diremmo di aspettare. Bijol è un difensore da top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui".