Udinese, chiesto rinvio a giudizio per operazione Mandragora: "Sorpresi"

vedi letture

L’Udinese ha emesso un comunicato relativo all’indagine sulle plusvalenze fittizie e in particolare alla compravendita di Rolando Mandragora. Questa la nota: “Il club prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Udine, del presidente Franco Soldati e del vicepresidente Stefano Campoccia in merito all'indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora".

I friulani avevano acquistato Mandragora dalla Juventus nell’estate del 2018 per poi cederlo al Torino tre anni dopo. "Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini - prosegue il comunicato dell'Udinese - non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine. Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati".