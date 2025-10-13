U21: Baldini esalta gli azzurrini: "Ragazzi straordinari, allenarli è il massimo"

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Questo è un gruppo di ragazzi straordinari che hanno voglia di stare insieme e giocare: è il massimo allenarli". Silvio Baldini si gode l'avventura alla guida della Nazionale Under 21 che con la Svezia ha messo a segno la terza vittoria nella corsa agli Europei 2027. Domani a Cremona la sfida all'Armenia. "Ripartiamo da zero - dice il tecnico degli azzurrini -, sono avversari diversi rispetto alla Svezia, ma serve la stessa prestazione, va dato il massimo con chiunque.

Turn over? In questa squadra non esiste, l'unica ingiustizia è dover lasciare in tribuna qualcuno. Ci sono 5 cambi comunque, le partite oggi si giocano non più in 11 ma in 16". (ANSA).