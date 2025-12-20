Serie A: tra Lazio e Cremonese finisce con uno scialbo 0-0

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Lazio e Cremonese pareggiano 0-0 all'Olimpico nell'anticipo della 16/a giornata di serie A, che prevede solo sei partite a causa della concomitanza con la Supercoppa italiana. Poche le emozioni all'Olimpico, con i biancocelesti che dopo la vittoria in nove a Parma mancano l'occasione di avvicinare la zona Europa mentre i lombardi portano a casa un buon punto che li mantiene vicini alla parte sinistra della classifica. (ANSA).