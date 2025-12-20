Alle 20.45 Juventus-Roma, Spalletti sceglie Openda, Gasp mette Dybala falso 9: le formazioni ufficiali

Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Alle 20.45 va in scena Juventus-Roma, sfida d'alta quota e sempre molto sentita per la rivalità tra le due squadre. Negli undici iniziali Spalletti, uno dei tanti ex della gara, punta su Openda mentre Gasperini schiera Dybala falso 9 al posto di Ferguson.

JUVENTUS (3-4-2-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Openda. Allenatore: Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini