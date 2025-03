Tutto pronto per il "Pepito day" domani: da Pellegrini a Vargas, da Gomez a Ilicic: quanti vip

L’attesa è finita. Il 22 marzo è ormai alle porte e la città di Firenze è pronta a vivere una giornata memorabile: domani, lo stadio Artemio Franchi si vestirà di viola per celebrare il “Pepito Day”, un evento imperdibile dedicato a Giuseppe Rossi, campione che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi di tutte le maglie che ha vestito nel corso della sua meravigliosa carriera.

Il prato dello stadio che è stata la casa di “Pepito” per tre stagioni tornerà ad ospitare alcuni dei più grandi campioni che hanno condiviso con Giuseppe Rossi la propria traiettoria calcistica, ma non solo. Alla festa parteciperanno anche simboli che hanno scritto pagine di storia della Fiorentina e che torneranno a indossarne i colori dopo tanti anni.

Il match, in programma alle ore 18:00, vedrà di fronte la Fiorentina, composta da ex compagni di Rossi e idoli dei tifosi viola, e il Pepito Team, una selezione di fuoriclasse che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili in altre squadre, compresa la Nazionale italiana. Ad allenare le due squadre saranno Manuel Pellegrini e Roberto Dellapina, primo allenatore di Giuseppe Rossi al suo arrivo in Italia.

Il parterre d’eccezione sarà composto da una serie di campioni che negli ultimi 30 anni hanno entusiasmato il popolo viola, ma non solo: Gabriel Omar Batistuta, Luca Toni, Francesco Toldo, Sebastian Frey, Borja Valero, Francesco Flachi, Gonzalo Rodríguez, Josip Ilicic e Mario Gomez. Non solo, saranno presenti anche Martin Jorgensen, David Pizarro, Alberto Aquilani, Juan Manuel Vargas, Milan Badelj, Gianmatteo Mareggini e Christian Riganò, simboli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente gigliata.

Insieme a loro ci sarà un simbolo dell’Italia campione del mondo nel 2006 e compagno di Nazionale di “Pepito”, Daniele De Rossi. Il parterre azzurro sarà completato da Salvatore Sirigu, Antonio Candreva e Mimmo Criscito. Spazio anche a chi ha condiviso con Giuseppe i primi passi da professionista, come Luca Cigarini, Daniele Dessena e Arturo Lupoli, compagni ai tempi del Parma, e Nemanja Vidic, totem del Manchester United con cui “Pepito” ha condiviso lo spogliatoio di Old Trafford.

Infine, giocheranno l’amichevole in programma alle ore 18 anche Marcos Senna, Ruben Cani, Diego Godin e Joan Capdevila, compagni di Giuseppe Rossi ai tempi del Villarreal. Il pubblico assiepato sulle tribune del Franchi proverà la sensazione di essere tornato indietro nel tempo, viaggiando verso un passato improvvisamente vicino, rivivendo emozioni rimaste chiuse nel cassetto dei ricordi più dolci.

Oltre al calcio, il Pepito Day sarà una grande festa per tutta Firenze. Prima del “kick-off”, una serie di iniziative intratterrà i presenti. Gli Street Clerks, gruppo pop rock fiorentino noto per la partecipazione a Sanremo, animeranno l’evento con la loro musica. Non mancheranno l’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico, simboli di una tradizione che si fonde con la passione per lo sport e che vedrà un rappresentante per ciascuna delle quattro squadre storiche – Bianchi di Santo Spirito, Azzurri di Santa Croce, Verdi di San Giovanni (Duomo) e Rossi di Santa Maria Novella – disputare l’amichevole al fianco delle leggende che hanno accettato di omaggiare Giuseppe Rossi.

Grande attenzione anche per i giovani: saranno presenti alcuni rappresentanti della FacolCup, il torneo universitario, nato nel 2021, punto di riferimento per l’aggregazione sportiva nel mondo accademico, oltre a essere un’occasione di sport e socialità in un contesto unico. Otto dei ragazzi protagonisti della FacolCup avranno l’onore di giocare la partita speciale al Franchi in rappresentanza dell’iniziativa sportiva universitaria più importante d’Italia. Insieme ai campioni del passato, scenderanno in campo Enea De Vita, Leonardo Giusti, Victor Mantelli, Cosimo Somigli, Massimiliano Barca, Filippo Piccini, Nik Cinigiani e Ivan Paggetti.

Per partecipare all’evento è possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket e online su VIVATICKET.COM al prezzo speciale di €5 in tutti i settori per gli Under 10 e a partire da €10 per gli adulti. Inoltre, sarà anche possibile entrare in possesso dei tagliandi direttamente presso il botteghino dello stadio, che aprirà alle ore 14:00. Per chi non avesse la possibilità di presenziare fisicamente, la festa potrà essere seguita anche su DAZN, broadcaster ufficiale dell’evento, che trasmetterà la partita in diretta in modalità Freemium.

Organizzato da Oltre Consulting, con la collaborazione di ACF Fiorentina, il sostegno della Regione Toscana e Toscana Sportiva e il Patrocinio del Comune di Firenze, il Pepito Day si preannuncia come uno degli eventi sportivi più emozionanti dell'anno.