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Tutti pazzi per Rolly: per Dazn il gol di Mandragora è il più bello del weekend

Tutti pazzi per Rolly: per Dazn il gol di Mandragora è il più bello del weekendFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Un mancino all'incrocio che abbina potenza e precisione, il pallone che non lascia scampo a Di Gregorio: è di Rolando Mandragora il gesto tecnico più bello del weekend di Serie A. Questo almeno secondo Dazn, che sui suoi canali social ha celebrato il gol del 2-0 siglato dal centrocampista della Fiorentina nella trasferta in casa della Juventus. Lo squillo definitivo, il raddoppio che ha messo il sigillo su una vittoria storica per i viola, nonché il settimo centro in questa Serie A per il centrocampista.