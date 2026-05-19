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Tutti pazzi per Rolly: per Dazn il gol di Mandragora è il più bello del weekend
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Un mancino all'incrocio che abbina potenza e precisione, il pallone che non lascia scampo a Di Gregorio: è di Rolando Mandragora il gesto tecnico più bello del weekend di Serie A. Questo almeno secondo Dazn, che sui suoi canali social ha celebrato il gol del 2-0 siglato dal centrocampista della Fiorentina nella trasferta in casa della Juventus. Lo squillo definitivo, il raddoppio che ha messo il sigillo su una vittoria storica per i viola, nonché il settimo centro in questa Serie A per il centrocampista.
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