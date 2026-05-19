Ciro Ferrara: "Alla Juve serve una riflessione. Non dovevano fallire contro i viola"

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Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus oggi opinionista tv, è stato intervistato dal Corriere dello Sport facendo un punto sull'ultima giornata di campionato, dopo i risultati del weekend. E in particolare, l'ex giocatore si è soffermato sulla vittoria della Fiorentina a Torino: "Non mi aspettavo la caduta con la Fiorentina, era uno snodo da non fallire ed è stato sbagliato l'approccio. Serve una riflessione profonda, a tutti i livelli. È inevitabile che Spalletti sia in discussione, nessuno deve sentirsi escluso dalle responsabilità".