Ufficiale Rolando Maran è il nuovo ct dell'Albania: esonerato Sylvinho, c'è l'annuncio

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La notizia è trapelata in mattinata e in poche ore è divenuta anche ufficiale: Rolando Maran è il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Lo ha annunciato lo stesso presidente della federazione, Armand Duka, durante una conferenza stampa in cui ha prima comunicato l'esonero di Sylvinho e poi nominato in carica l'allenatore italiano, che dopo tante panchine dei club arriva così a una Nazionale: "Il nome del nuovo commissario tecnico dell'Albania è Rolando Maran, ringraziamo Sylvinho e il suo staff con cui ci siamo separati di comune accordo. Ora apriremo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo come l'italiano. - sono le parole del numero uno - Puntiamo al primo posto in Nations League e alla qualificazione all'Europeo del 2028. E poi continuano a perseguire un obiettivo che non abbiamo mai raggiunto come la partecipazione alla Coppa del Mondo".

"Ringrazio l'Albania per questa opportunità, ho seguito da vicino le gare e ora avrò l'occasione di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero. Quando si parla con un tifoso albanese si percepisce qualcosa di forte. - sono invece le prime parole del neo ct Maran - Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate".