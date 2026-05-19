Finali Primavera, ecco date e orari ufficiali: la Fiorentina gioca domenica sera

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Sono stati definiti ufficialmente gli orari delle finali scudetto del campionato Primavera, anche per questa stagione in programma al Viola Park. Li ha resi noti attraverso il suo sito ufficiale la stessa Fiorentina, che dopo la vittoria della regular season giocherà la Semifinale A, in programma domenica 24 maggio alle ore 18.30 presso lo stadio “Curva Fiesole” del Rocco B. Commisso Viola Park, che farà anche da cornice alla finale del torneo, prevista per giovedì 28 maggio alle ore 20.45. I ragazzi di Galloppa affronteranno in semifinale la vincente di Gara 1 fra Roma e Bologna, in programma giovedì 21 maggio alle ore 18.30 presso lo stadio “Tre Fontane” di Roma.

La Semifinale B si disputerà invece lunedì 25 maggio alle ore 20.30 presso lo stadio “Curva Fiesole” del Rocco B. Commisso Viola Park e vedrà sfidarsi il Parma, qualificato al secondo posto dietro ai viola, e la vincente di Gara 2, che metterà di fronte Cesena e Inter venerdì 22 maggio alle ore 18.00 presso l’“Orogel Stadium” di Cesena.