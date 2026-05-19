Giudice Sportivo, un turno di squalifica a Ranieri. Multate diverse società
Sono stati resi noti i consueti provvedimenti del Giudice Sportivo di Serie A, dopo le gare del penultimo turno di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, salterà l'ultima giornata della stagione Luca Ranieri, espulso dalla panchina per proteste nella sfida vinta per 2-0 in casa della Juventus e dunque indisponibile per la partita contro l'Atalanta di venerdì sera.
Un turno di squalifica anche a Wesley e Rovella, espulsi durnate il derby della Capitale. Puniti con un turno di squalifica a causa di somma di gialli anche 8 giocatori, tutti sanzionati con un'ammonizione da diffidati: Caracciolo (Pisa), Vitinha (Genoa), Gagliardini (Hellas Verona), Kamara (Udinese), Maripan (Torino), Bremer (Juventus), Taylor e Nuno Tavares (Lazio). Infine, diverse molte alle società. Nello specifico:
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sei minuti; per avere, inoltre, lanciato due monete che colpivano un Assistente alla schiena e a un braccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e un fumogeno e una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere, al 24° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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