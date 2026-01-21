Tutta la Fiorentina ha seguito il funerale di Commisso insieme, al Viola Park

vedi letture

È stata una giornata particolare per tutta la Fiorentina che oggi alle 6 italiane ha seguito al Viola Park il funerale in onore di Rocco B. Commisso svoltosi a New York. Come mostrato dallo stesso club con una serie di foto, tutti si sono recati nella sala comune del centro sportivo di Bagno a Ripoli per seguire a distanza la diretta streaming di ciò che accadeva alla St. Patrick Cathedral, dove tra le altre cose anche il figlio di Rocco, Joseph, in un accorato discorso in memoria del padre ha chiamato in causa tutta la Fiorentina. Questa una delle foto pubblicate dal club: