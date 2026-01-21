Dagli inviati
L'uscita della famiglia dalla chiesa e l'abbraccio con Funaro e Ferrari (video)
La messa è appena terminata e Catherine, moglie di Rocco Commisso, saluta i partecipanti al rito funebre. Bello l'abbraccio con la sindaca Sara Funaro, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e l'ex ds viola Daniele Pradè arrivati in America per far sentire alla famiglia tutto l'affetto di Firenze e del mondo viola.
