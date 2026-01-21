Champions, Juve batte Benfica 2-0. Palladino cade con l'Athletic Bilbao

Serata dolceamara per le italiane in Champions League. La Juventus è riuscita ad avere la meglio del Benfica allenato da Jose Mourinho grazie alle reti di Thuram e McKennie per il 2-0 finale. Da segnalare un battibecco piuttosto acceso tra l'allenatore bianconero Luciano Spalletti e un tifoso in tribuna, pizzicato anche dalle telecamere.

Sull'altro campo, a Bergamo, l'Atalanta cade in casa contro l'Athletic Bilbao dopo una partita dominata per circa un'ora: i nerazzurri di Palladino segnano con Scamacca e vanno più volte vicini al 2-0, poi però gli spagnoli riescono a ribaltarla e nel finale chiudono addirittura sul 3-1. Fallito così l'aggancio al terzo posto in classifica, l'Atalanta è ora 13esima, la Juventus invece è al 15esimo posto con 12 punti totali.