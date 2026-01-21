Ag. Ranieri sul suo assistito viola: "Il mercato è aperto, vediamo cosa succede"

Ag. Ranieri sul suo assistito viola: "Il mercato è aperto, vediamo cosa succede"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:14News
di Redazione FV

Durante un'intervista al portale "Calcio Napoli 24" Mario Giuffredi, agente di Parisi e Ranieri tra i giocatori viola, ha rilasciato una breve frase sull'ex capitano aprendo alla possibilità che possa andare via dalla Fiorentina: " Una battuta anche su Ranieri, per le voci che lo vorrebbero pronto a lasciare la Fiorentina: "C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede" ha detto.