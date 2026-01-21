Niente Juventus per Gudmundsson ma la Fiorentina si era informata su Miretti e Rugani

Nelle ultime ore la Juventus è tornata a sondare il terreno con la Fiorentina per il prestito di Albert Gudmundsson ma i viola non hanno intenzione di privarsi dell'islandese nel corso di questo mese di gennaio. Matteo Moretto, esperto di mercato, nel corso di un video aggiornamento sul canale italiano di Fabrizio Romano, ha però raccontato un retroscena che risale a inizio gennaio.

La Juventus aveva già chiesto informazioni per Gudmundsson e nel corso di quei colloqui, che poi non hanno avuto seguito, la Fiorentina si era informata a proposito della possibilità di acquistare uno tra Miretti e Rugani. Contatti che poi non sono andati avanti fino a ieri, quando i nuovi sondaggi bianconeri hanno trovato la porta sbarrata da parte dei dirigenti viola.