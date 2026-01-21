FirenzeViola Ranieri senza più fascia né posto, ha aperto ad andarsene ora. La Fiorentina no

Da qualche settimana a questa parte il mondo attorno a Luca Ranieri si è ribaltato. Da capitano e titolare in pianta stabile della Fiorentina, il difensore spezzino si è ritrovato privato della sua fascia e anche della presenza in campo, considerando che inizialmente era stato provato da terzino sinistro della nuova linea di difesa a quattro, salvo poi accomodarsi in panchina nel momento in cui è rientrato Gosens.

Ranieri rispetta le scelte di Vanoli, ma le sta accusando

Normale che Ranieri non stia vivendo questa sua situazione presente con il massimo della serenità, da personalità focosa qual è avrebbe voluto e vorrebbe poter dare più mano ai propri compagni di squadra nel percorso di risalita ed emersione dal fango, pur non avendo mai minimamente pensato di mettere in discussione le scelte del suo allenatore Vanoli, sia lato gerarchie che sull'aspetto tattico e di titolarità. Al netto di questo, Ranieri fatica a convivere con questo suo nuovo status, che lo vede di fatto percorrere con un primo passo indietro quella strada dentro la Fiorentina che fino a poco tempo fa per lui significava solo affermazione a suon di prestazioni e gradi scalati, dalla partenza da fuori rosa nell'estate del 2022.

Possibile addio alla Fiorentina? Non adesso, per il club

E adesso, che ne sarà di Ranieri? Chi conosce bene l'uomo, ancor prima che il calciatore, lo racconta immerso in uno stato di reale inquietudine, quasi come se si sentisse impossibilitato a porre rimedio. Tanto da aver chiarito alla società di essere pronto ad andarsene in questo mercato di gennaio, se dovesse essere ritenuto un peso. Ranieri ha aperto a una possibile cessione invernale, ma la Fiorentina - apprendiamo - non ha intenzione di privarsene già adesso, considerando che è stato appena ceduto anche Mari. Perché possa cambiare idea, serve un'offerta notevole.