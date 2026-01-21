Champions, alle 21 Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic: le formazioni
Stasera seconda mandata della 7^ giornata della League Phase di Champions League con altre due italiane, Juventus e Atalanta, in campo. Entrambe giocheranno in casa, la Juventus ospiterà il Benfica di Rui Costa e Mourinho mentre l'Atalanta di Palladino giocherà contro l'Athletic. Ecco le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.
Allenatore: Luciano Spalletti.
BENFICA: Trubin, Aursnes, Sudakov, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Dahl, Otamendi, Tomas Araujo.
Allenatore: Jose Mourinho.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstovic. All. Raffaele Palladino
ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Rego; Gorosabel, Unai Gomez, Navarro; Guruzeta. A disp. Mikel Santos, Padilla, Vesga, Sancet, Jesus Areso, Ruiz De Galarreta, Serrano, Hierro, Adrian Perez, Jon de Luis, Ibon Sanchez, Selton Sanchez. All. Ernesto Valverde.
