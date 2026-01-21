Giuffredi attacca Antonio Conte: "Non mi faccio prendere per il c**o da lui"

vedi letture

Mario Giuffredi non le manda a dire ad Antonio Conte e in un'intervista a Calcio Napoli 24 ha attaccato duramente l'allenatore azzurro: "A Conte manca il coraggio di mettere i giovani in campo. Vengono lanciati solo se ci sono tremila infortunati", le parole dell'agente tra gli altri anche dei viola Parisi e Ranieri. Il motivo della furia di Giuffredi è l'impiego dei giovani da parte dell'allenatore: "Vergara ha giocato 120 minuti in due gare ed è motivo di grande soddisfazione, ha dimostrato di poter stare nel Napoli e dire la sua. Ma prima che il Napoli avesse tutti questi infortuni, Vergara aveva giocato pochissimi minuti e i fatti dicono che probabilmente non avrebbe mai messo piede in campo. Non mi faccio prendere per il c**o da Conte. Quando lui dice che una partita nel Napoli vale 30 partite in B e una in Champions vale 60, se tutti ragionassimo così...i giocatori hanno bisogno di giocare partite e fare esperienza. Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani non è un problema mio".

L'attacco a Conte si è allargato anche alla situazione che riguarda Marianucci e Ambrosino: "Deve decidere se sono giocatori da Napoli… Se lo sono allora deve avere il coraggio di metterli in campo, ma non uno spezzone ogni dieci anni. Altrimenti vuol dire che non credi nei giocatori e non hai coraggio nel farli giocare. Se non sono da Napoli vanno a fare il loro percorso da un’altra parte, punto. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Se fino a oggi non ha fatto fare un minuto a questi giocatori vuol dire che non ti sono serviti a niente. Non li tenere in ostaggio in questa situazione".