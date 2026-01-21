Nzola cerca una nuova squadra: si fa avanti il Sassuolo

Mbala Nzola, attaccante della Fiorentina di rientro dal prestito al Pisa, è alla ricerca di una nuova collocazione. Tra le pretendenti hanno fatto sondaggi Spezia e Lecce (che ha però virato su Cheddira) ma nelle ultime ore si è affacciato il Sassuolo. Come appreso da TMW, infatti, anche i neroverdi seguono le evoluzioni sul conto del centravanti angolano classe '96, che potrebbe andare a ricoprire il posto lasciato libero proprio da Cheddira (che era in prestito a Sassuolo dal Napoli ma che sta ormai raggiungendo la Puglia per accasarsi al Lecce come detto).