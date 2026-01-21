Ass. Giorgio ai tifosi: "Evitate l'auto per la partita, disagi per chiusura ponte"

vedi letture

“A tutti i cittadini chiedo di evitare il più possibile di usare l'auto in queste giornate, di prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche della viabilità. E un appello ai tifosi: andiamo a sostenere la Fiorentina allo stadio contro il Cagliari ma facciamolo senza usare la macchina, privilegiando il trasporto pubblico o la bicicletta”. L’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio interviene a pochi giorni dalla chiusura di Ponte al Pino per le operazioni di RFI nell’ambito della sostituzione del cavalcavia ferroviario in programma nel periodo estivo. In questi mesi sono previsti alcuni interventi preliminari come appunto quello del prossimo finesettimana con la collocazione della passerella pedonale provvisoria. E a questa si somma, sabato pomeriggio, la partita della Fiorentina allo stadio Franchi.

“Siamo consapevoli dei disagi che questo comporterà per i cittadini e ce ne scusiamo, ma il ponte è arrivato a fine vita e RFI deve procedere alla sua sostituzione. La sovrapposizione con la partita comporterà dei disagi aggiuntivi, per questo è importante che ognuno faccia la propria parte anche con i comportamenti individuali e le scelte di mobilità del fine settimana. Come Amministrazione abbiamo fatto il possibile per limitare l'impatto dei disagi, in primis tagliando di molti mesi la durata dei lavori più impattanti, poi chiedendo a RFI di informare i cittadini sulle ripercussioni a livello di mobilità di questo intervento anche con una campagna di comunicazione condivisa. Su questo c’è stato un grande lavoro di numerosi enti e istituzioni e le decisioni sono state coordinate dalla Prefettura”.

“Tutte le strutture comunali, insieme alla Polizia Municipale, alla protezione civile e ai gestori del trasporto pubblico, saranno impegnate per garantire la massima assistenza e ridurre al minimo i disagi. La collaborazione di tutti sarà fondamentale per superare al meglio questo fine settimana particolarmente delicato per la città” conclude l’assessore Giorgio.

Chiusura del Ponte per le operazioni di RFI

Per le operazioni di posizionamento della passerella pedonale provvisoria Ponte al Pino chiuso dalle 20 di venerdì 23 alle 5 di lunedì 26 gennaio. Si tratta di una chiusura totale, pedoni compresi. I divieti di transito scatteranno su piazza Vasari da via Luca Giordano a via Pacinotti con la chiusura di entrambe le direttrici del ponte. Chiusa anche la corsia di collegamento tra via Mannelle e il ponte e in via Pacinotti previsto un divieto di transito nella sola corsia preferenziale del TPL (tra viale dei Mille e via del Pratellino). Predisposti sensi unici in via del Pratellino (da via Pacinotti in direzione di via Campo di Arrigo), in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti), in via degli Artisti (da via Luca Giordano a via Masaccio verso via Masaccio).

La viabilità alternativa prevede l’utilizzo dei cavalcavia delle Cure e di piazza Alberti per entrambe le direttrici. Quindi chi arriva dal lato via Mannelli verrà instradato su via Masaccio e cavalcavia delle Cure; chi arriva da viale dei Mille-via Pacinotti viene instradato su via Campo di Arrigo e cavalcavia di piazza Alberti.

Provvedimenti per lo stop dei treni

La circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle 15 di sabato 24 alle 15 di domenica 25. I treni termineranno la corsia rispettivamente a Campo di Marte e Rifredi o nel caso dei treni regionali alcuni di questi saranno soppressi. Per garantire la mobilità dei passeggeri tra le due stazioni sarà attivato un servizio sostitutivo con bus navetta con tre flotte di sei autobus (18 mezzi) da 50 posti. I bus saranno in servizio sabato 24 gennaio dalle 15 alle 24 e domenica 25 gennaio dalle 6 alle 15 e utilizzeranno percorsi definiti scortati dalle pattuglie della Polizia Municipale per agevolare il transito in modo da consentire la prosecuzione del viaggio dei passeggeri dei treni Alta Velocità.

Individuate zone per il capolinea e per le aree di salita/discesa dei passeggeri con conseguenti divieti di sosta in vigore dalle 7 di sabato 24 alle 16 di domenica 25 gennaio. In zona Campo Marte saranno in via Mannelli fronte stazione e viale Mazzini (tra via Masaccio e via Mannelli). In area Rifredi sarà vietata la sosta nell’ultimo tratto di via Pancaldo e via Vasco De Gama in corrispondenza del sottopasso pedonale lato Prato; e in via Vasco De Gama in corrispondenza del sottopasso pedonale lato Firenze.

In corrispondenza dello stop ai treni si aggiungeranno anche i divieti di transito. Dalle 14.30 di sabato 24 alle 16 di domenica 25 saranno chiuse in zona Campo di Marte via Mannelli (tra via Capo di Mondo e via Varchi) e viale Mazzini (da via Masaccio a via Bovio e la corsia proveniente da via Bovio e diretta lato via Masaccio). Nella zona di Rifredi scatterà la chiusura di via Pancaldo e via Vasco De Gama.

Nello stesso orario in zona Campo di Marte saranno istituiti i sensi unici in via Masaccio: tra viale Mazzini e via Capo di Mondo verso quest’ultima e tra viale Mazzini e via Varchi verso quest’ultima.

Provvedimenti per la partita Fiorentina-Cagliari

I provvedimenti per la chiusura al traffico di Ponte al Pino e quelli legati alla gestione dei passaggeri avranno un impatto anche sull’arrivo dei tifosi allo stadio per la partita Fiorentina-Cagliari in programma sabato dalle 18. Obiettivo è garantire sicurezza e fluidità con percorsi separati per viaggiatori e tifosi. Ai consueti provvedimenti nella zona del Franchi, quindi, si aggiungeranno quelli nella zona al di là della ferrovia. Viale Mazzini, via Mannelli e via Masaccio non saranno più utilizzabili per la sosta. Anche la passerella pedonale viale Mazzini-largo Gennarelli sarà chiusa per i tifosi: il divieto di transito sarà in vigore all’ingresso della partita (dalle 15 alle 18) verso lo stadio; all’uscita dello stadio (dalle 20 al termine del deflusso) verso viale Mazzini.

In alternativa è stata individuata una zona parcheggio per i motorini all’altezza della passerella ferroviaria di via Sarpi, struttura che potrà essere utilizzata dai pedoni come il cavalcavia di piazza Alberti.

Si invitano i tifosi a prestare attenzione alle modifiche: Ponte al Pino sarà chiuso e con i veicoli sarà necessario utilizzare il cavalcavia delle Cure o quello di piazza Alberti. L’appello è a privilegiare il trasporto pubblico e che per l’occasione sarà potenziato: sulla linea 52 nel tratto stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunge due vetture rispetto al servizio ordinario.

Modifiche al trasporto pubblico

Collegamento Stazione Campo di Marte-Stazione Santa Maria Novella

I viaggiatori con biglietto ferroviario una volta scesi alla stazione Campo di Marte potranno raggiungere con la stazione Santa Maria Novella con una NAVETTA FS gratuita che avrà capolinea in via Masaccio (fronte numero civico 56) e diretta in piazza della Libertà e successivamente la linea tranviaria T2 nella tratta PARTERRE LIBERTÁ-ALAMANNI STAZIONE. Il collegamento sarà utilizzabile anche al contrario con le stesse modalità. Il servizio sarà attivo sabato 24 dalle 15 a mezzanotte e domenica 25 gennaio dalle 7 alle 15.

Questo l’itinerario: via Masaccio-via Pascoli-largo Zoli-via Mafalda di Savoia-via del Ponte Rosso-piazza della Libertà-viale Lavagnini-via Landino-via Lorenzo il Magnifico-Piazza della Libertà-Via Pier Capponi-via Benivieni-via dei Della Robbia-viale Mazzini-Via Masaccio

E queste le fermate: MASACCIO CAMPO MARTE FS, MASACCIO GIAMBOLOGNA, MASACCIO ARTISTI, MASACCIO BOTTICELLI, PASCOLI MAFALDA DI SAVOIA, PONTE ROSSO, L. IL MAGNIFICO LIBERTÁ (interscambio T2), PIER CAPPONI LIBERTÁ (interscambio T2), PIER CAPPONI VALORI, DELLA ROBBIA ARTISTI, DELLA ROBBIA LA FARINA, MAZZINI MASACCIO, MASACCIO CAMPO MARTE FS.

Collegamento Stazione Firenze Rifredi-Stazione Santa Maria Novella

Il collegamento tra Stazione Firenze Rifredi e la Stazione Firenze Santa Maria Novella sarà assicurato con le linee ordinarie del TPL su gomma 2, 20 e 28 le cui fermate sono collocate in via Renato Fantoni, con cambio sulla linea T1 in piazza Dalmazia. Il collegamento in direzione opposta (da Firenze Santa Maria Novella a Firenze Rifredi) è assicurato dalla linea T1 fino alla fermata MORGAGNI UNIVERSITÁ con cambio sulle linee TPL su gomma 2 e 28 in via Santo Stefano in Pane e discesa in via Reginaldo Giuliani.

Deviazioni delle linee 12 e 13

Per quanto riguarda il percorso delle linee ordinarie delle linee 12 e 17 in direzione Campo di Marte è deviato sull’itinerario viale Mazzini, via Masaccio con fermata da/per la stazione MAZZINI MASACCIO (FI0548). Il percorso della linea 13 è deviato sull’itinerario (via dei Della Robbia, via Segni, con soppressione della fermata intermedia MASACCIO LA FARINA e MAZZINI REPETTI.

Spostamenti capolinea

Dalle 14.30 di sabato 24 alle 16 di domenica 25 gennaio è previsto lo spostamento di alcuni capolinea e alcune misure per agevolare il servizio della navetta sostitutiva dalla stazione di Campo di Marte alla Stazione di Rifredi. In dettaglio Il capolinea delle linee 33, 40 e 43 è spostato in via Panciatichi in corrispondenza della fermata FIRENZE NOVA; il capolinea della linea 29 è spostato in piazza Mattei in corrispondenza della fermata PIAZZA MATTEI.

Inoltre, per evitare il transito su via Vasco De Gama saranno deviate le linee 29, 33, 40 e 43 sugli itinerari:

Linea 29: direzione piazza Mattei: via Magellano, via dei Panciatichi, piazza Mattei; direzione Novoli: piazza Mattei, via dei Panciatichi, via Magellano;

Linee 33, 40 e 43: direzione Rifredi: via Nello Carrara, via dei Panciatichi; direzione Careggi: via dei Panciatichi, via Nello Carrara.

Linea 5: direzione Rifredi: (…) via Magellano, via dei Panciatichi, Via delle Tre Pietre direzione Guidoni: (…) Piazza Mattei, via dei Panciatichi, via Magellano (…).