Firenze omaggia Commisso colorando di viola alcuni monumenti

Nel giorno in cui Rocco Commisso è stato salutato con il funerale svoltosi a New York nel pomeriggio italiano, anche la città di Firenze ha deciso di rendere omaggio al presidente della Fiorentina morto sabato scorso. Per le strade di Firenze, alcuni monumenti sono stati illuminati di viola in onore del magnate italo-americano che sarà celebrato anche con la messa a suffragio in Duomo il prossimo lunedì.

Nonostante la sindaca Funaro fosse direttamente al funerale a New York (QUI le sue parole), Firenze voluto ricordare Commisso. Queste le immagini pubblicate direttamente dai canali ufficiali della Fiorentina che mostrano Porta Romana e la Torre di San Niccolo illuminate di viola: