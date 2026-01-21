RFV Tosto: "Rocco meritava un trofeo. Fortini è il futuro capitano viola"

vedi letture

"Commisso per la passione che ha dimostrato meritava la conquista di un trofeo". Così ai nostri microfoni Vittorio Tosto, ex viola e noto operatore di mercato. "Sono calabrese come lui, Rocco ci ha messo davvero tanto cuore e impegno. Oggi intanto la Fiorentina sta ripartendo e sono sicuro che lotterà per vincere qualcosa, spero la Coppa Italia. I calciatori sono in debito con Firenze e con Rocco commisso".

Fortini è cresciuto nella sua accademia a Lucca. Che pensa della sua situazione? Rischia di essere ceduto...

"L'ho visto nascere e crescere qui con mio figlio. La Fiorentina non deve farsi sfuggire un giocatore forte come lui. E' un patrimonio della Fiorentina, del calcio toscano. Sta dimostrando di essere forte e rischiare di perdere un tuo futuro capitano, perché lui può farlo, dispiacerebbe molto. Fortini è il futuro capitano viola se la Fiorentina ci crederà. Lo vogliono le miglior squadre italiane ma anche in Germania e in Inghilterra".

Può essere penalizzato dal modulo, lui che è un quinto?

"Fortini è un prospetto che arriverà ad un valore notevole e può giocare in qualsiasi sistema, può fare 7-8 ruoli, si sa adattare alle difficoltà e alla situazioni di gioco, ha una gran forza, sa saltare l'uomo, è tecnico. Non valutiamo solo il momento, è stato spesso impiegato in una Fiorentina che ha avuto parecchie difficoltà. Diventa devastante quando gioca alto a sinistra e ha l'opportunità di venire dentro. Salta l'avversario come se fosse un trequartista, ma fa bene anche la fase difensiva. A Bologna sul due a uno ha fatto un intervento difensivo a tre metri dalla linea di porta e forse qualcuno non se lo ricorda".

Clicca sotto per guardare