Fiorentina contro Benevento o Ravenna in Coppa il 14 agosto alle 21.15
FirenzeViola.it
Oltre al possibile avversario, da oggi è noto anche e soprattutto l'orario e la data esatta della prima uscita ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso. I sedicesimi di Coppa Italia si giocheranno contro la vincente di Benevento-Ravenna (partita in programma il 9 agosto) all'Artemio Franchi. Calcio d'inizio alle ore 21.15 di venerdì 14 agosto, come comunicato dalla stessa Fiorentina sui propri profili social.
Pubblicità
News
Copertina
FirenzeViolaKoleosho e Thorstvedt nel mirino, ma il lavoro di Paratici è solo all'inizio. E il budget si andrà formando in base alle cessioni
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
Mario TeneraniJoao Mario e Miretti: duello col Bologna. Baroni argentino può far sognare. Torna di moda Silvetti dell'Inter Miami. Bonucci alla Primavera? Poco probabile
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com