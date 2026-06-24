Fiorentina contro Benevento o Ravenna in Coppa il 14 agosto alle 21.15

Fiorentina contro Benevento o Ravenna in Coppa il 14 agosto alle 21.15FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20News
di Redazione FV

Oltre al possibile avversario, da oggi è noto anche e soprattutto l'orario e la data esatta della prima uscita ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso. I sedicesimi di Coppa Italia si giocheranno contro la vincente di Benevento-Ravenna (partita in programma il 9 agosto) all'Artemio Franchi. Calcio d'inizio alle ore 21.15 di venerdì 14 agosto, come comunicato dalla stessa Fiorentina sui propri profili social.