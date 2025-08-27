Trinchera dà il benvenuto a Sottil: "Lecce piazza ideale per esaltare le sue potenzialità"
FirenzeViola.it
Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto salentino Riccardo Sottil, arrivato in prestito secco dalla Fiorentina: "Presento un calciatore che conoscete tutti. È un veterano del nostro campionato. È un esterno d’attacco che proviene dalla Fiorentina a titolo temporaneo. Ha giocato 33 partite lo scorso anno. Il suo arrivo ci consente di alzare il livello degli esterni, bravo in fase di finalizzazione. Per lui è la piazza ideale per esaltare le sue potenzialità".
