Trinchera dà il benvenuto a Sottil: "Lecce piazza ideale per esaltare le sue potenzialità"

Trinchera dà il benvenuto a Sottil: "Lecce piazza ideale per esaltare le sue potenzialità"FirenzeViola.it
© foto di FEDERICO SERRA
Oggi alle 13:15News
di Redazione FV

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto salentino Riccardo Sottil, arrivato in prestito secco dalla Fiorentina: "Presento un calciatore che conoscete tutti. È un veterano del nostro campionato. È un esterno d’attacco che proviene dalla Fiorentina a titolo temporaneo. Ha giocato 33 partite lo scorso anno. Il suo arrivo ci consente di alzare il livello degli esterni, bravo in fase di finalizzazione. Per lui è la piazza ideale per esaltare le sue potenzialità". 
 