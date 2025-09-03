Trezeguet su Vlahovic: "Non ha capito dove si trova. La Juve non è la Fiorentina"

David Trezeguet, storico ex attaccante tra le altre anche della Juventus, ha parlato a margine di un evento sulla storia bianconera riferendosi così a Dusan Vlahovic: "Da lui ci aspettavamo tutti di più - riporta Tuttosport - Forse ci siamo sbagliati: giocare alla Fiorentina non è come farlo per la Juventus. Sono passati tre anni eppure Dusan non sembra aver capito dove si trovi. Anche se a dire la verità ora mi pare più sereno: sembra quasi che si sia spogliato di quella responsabilità di cui si è sempre investito.

Ora che non lo eleggiamo più come un titolare fisso, paradossalmente, ha rincominciato a segnare con continuità. Forse è questa la sua dimensione: un giocatore concreto a gara in corso".