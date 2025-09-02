Atalanta: definite le liste per A e Uefa. A sorpresa, riecco Lookman

(ANSA) - BERGAMO, 02 SET - L'Atalanta ha comunicato le liste per la serie A e la Uefa. In entrambe figura Ademola Lookman, ora impegnato con la Nigeria dopo l'ammutinamento e il rientro nei ranghi, con tanto di multa ed esclusione fino ad oggi dalla rosa. L'unico assente dalla lista per la Champions League è Mitchel Bakker, rottosi il crociato destro il 24 luglio scorso e quindi indisponibile fino al prossimo anno. (ANSA).

L'unica assenza è quella di Mitchel Bakker, che in ogni caso non avrebbe potuto prendere parte alla prima fase della Champions dato che è stato operato a luglio per la rottura del crociato. I 4 slot riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio sono occupati da Rossi e Sportiello, Scalvini e Bernasconi.

La lista Champions dell'Atalanta.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini

Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic

Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca