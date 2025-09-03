Fiore sul mercato viola: "Nicolussi Caviglia acquisto azzeccato: vi spiego perché"

Stefano Fiore, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalle impressioni sulle prime due giornate: "La squadra è cambiata, è cambiato l'allenatore. C'è bisogno di un po' di pazienza, cosa che nel nostro campionato spesso non si ha. Credo che la Fiorentina abbia fatto due buone partite che avrebbe potuto vincere, quindi c'è solo bisogno di un attimo di assestamento per far quadrare tutte le cose, soprattutto perché Pioli possa trovare di far tornare le proprie idee".

Cosa pensa del mercato viola?

"Da anni secondo me la Fiorentina sta lavorando bene. E' chiaro che i tifosi sognano e vorrebbero competere per obiettivi più importanti, soprattutto in campionato. In Europa ha già raggiunto uno status importante e meritato, mentre in campionato non è facile perché ci sono squadre più forte e attrezzate che spendono in modo diverso. Però stanno operando in modo intelligente e penso che l'arrivo di Pioli potrà permettere ai giovani di crescere. L'intelaiatura è buona, c'è solo bisogno di lasciarli lavorare con tranquillità".

Cosa pensa di Nicolussi Caviglia per la Fiorentina?

"Lo conosco soprattutto perché qualche anno fa l'ho allenato al Perugia. Lì era ancora agli inizi, veniva fuori dal settore giovanile e aveva bisogno di fare esperienza. Si intravedevano determinate caratteristiche, soprattutto per la balistica del calcio. Ai tempi aveva bisogno di giocare e di trovare la sua dimensione. E' cresciuto molto negli ultimi anni, è un calciatore molto presente, di grande personalità, non ha timore di niente. E' un ragazzo molto umile, che sa lavorare e che vuole migliorarsi sempre. Credo che in un centrocampo di grande qualità come quello viola, lui si incastra benissimo perché ha grande dinamismo e anche muscoli che vanno a completare il reparto nel migliore dei modi. E' stato un acquisto molto azzeccato".

