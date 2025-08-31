Torino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
94' - Triplice fischio di Abisso: finisce con uno scialbo 0-0 Torino-Fiorentina.
92' - Scodella Pedersen al centro col sinistro, palla che si spegne al lato.
90' - Segnalati quattro minuti di recupero.
89' - Spinge il Toro in questo finale.
86' - Punizione scodellata bene in mezzo da Fazzini ma non fuoriescono pericoli.
85' - Riceve fallo da posizione interessante Dodo, che sguscia via sulla destra e viene steso da un avversario al limite esterno.
82' - Ultimo cambio di Pioli per questa gara. Out Gudmundsson, al suo posto Fazzini.
78' - Fischiato fallo a Gudmundsson dopo un'entrata in ritardo su Maripan, il Torino riprende il gioco nella sua metà campo.
74' - Bravo Ndour a liberarsi di due avversari con una piroetta sul pallone, dal limite il classe 2004 calcia col mancino ma è strozzato.
72' - Riparte subito il Torino ed è Pongracic a commettere fallo sulla trequarti, ricevendo il giallo.
71' - Fallo in attacco per il Torino su una punizione ben calciata da Gudmundsson, con Gosens che aveva praticamente segnato se non fosse per un tocco di Kean che aveva letteralmente tolto la palla dalla linea di porta, alzandola sopra la traversa.
69' - Cross velenoso di Biraghi dalla sinistra, non ci arriva nessuno dei granata ma è angolo per la squadra di Baroni. Su cui viene fischiato un fallo in attacco, la Fiorentina può ripartire.
65' - Altro cambio per Pioli. Fuori Mandragora, dentro Ndour.
63' - Angolo per il Torino dopo un fraseggio sulla sinistra. Ma non frutta alcun pericolo.
59' - Grande sventagliata di Mandragora in profondità per Gudmundsson, l'islandese pecca però nel controllo e viene stoppato in angolo.
58' - Niente rigore, riprende il gioco col rinvio di De Gea.
57' - Protesta la Fiorentina per un presunto rigore su spinta di Kean. Ripartono i granata ed è Ranieri a fermare l'azione.
53' - Ping pong di occasioni in campo, con la Fiorentina adesso particolare dopo una serie di cross. Buon colpo di testa di Dodo, smanaccia Israel.
51' - Palla gol del Torino con Simeone! L'argentino penetra in area e dopo una serie di rimpalli non riesce a calciare verso De Gea, ma servono una serie di interventi da parte della difesa.
48' - Bel velo col tacco di Kean per Piccoli, che prova a divincolarsi dalla marcatura e viene atterrato al limite dell'area. Ma per Abisso non c'è fallo.
46' - Riprende la partita. Doppio cambio per Pioli che inserisce Fagioli e Kouadio per Sohm e Comuzzo.
Intervallo
45' - Non c'è recupero, fischia due volte Abisso e all'intervallo resiste lo 0-0 tra Torino e Fiorentina.
44' - Va all'uno contro uno Dodo sulla destra e poi scodella in mezzo, dopo la respinta prova il tiro Mandragora da fuori, la palla rimbalza davanti a Israel che blocca comodamente.
40' - Miracolo di De Gea su Simeone! L'ex viola viene servito con un filtrante in area e calcia sotto la traversa, lo spagnolo non va giù e con la mano alza la sfera sopra la traversa.
38' - Risponde il Torino con una percussione di Ngonge che penetra centralmente e calcia dal limite dell'area, ma il tiro è una telefonata a De Gea.
37' - Prova lo schema la Fiorentina dalla destra, con una punizione di Gudmundsson indirizzata a Mandragora: respinge la difesa avversaria, Comuzzo va sul pallone e calcia di prima da lontano. Palla che esce non di troppo.
33' - Occasione per Piccoli! Sohm imbuca bene per l'ex Cagliari che calcia a tu per tu con Israel, il portiere granata è bravo a chiudergli lo specchio.
32' - Emerge tutto lo strapotere fisico di Kean: riceve il pallone e lo copre benissimo in mezzo a due, si liberi dei marcatori e cerca un mancino ambizioso dalla distanza. Tiro che esce di molto.
30' - Bravo Comuzzo nel deviare un pallone ben indirizzato verso Ngonge, i viola provano a ripratire con Dodo ma il brasiliano perde il pallone.
28' - Punizione per il Torino dalla destra ben calciata da Asllani. Gira di testa Maripan, ma mette alto.
26' - Fischiato fallo in attacco nell'area del Torino dopo un angolo della Fiorentina. Mischia in mezzo, l'arbitro fischia una punizione per spinta di Gosens.
22' - Prova la sforbiciata Kean! C'è un cross interessante di Dodo dopo un'apertura di Gudmundsson sulla destra, l'attaccante incoccia al volo la sfera in mezza rovesciata ma stecca.
18' - Primo giallo della gara, arriva a Simon Sohm. L'ex Parma fa fallo a metà campo dopo un pallone non coperto bene da Piccoli, Abisso lo ammonisce.
17' - Interessante lancio in profondità per Kean che costringe Israel a uscire di testa. Raccoglie Dodo che quasi da metà campo prova il colpo grosso, tentativo che non va troppo lontano dalla porta ma esce fuori.
15' - Cross dalla sinistra del Torino dopo una costruzione in catena: va a saltare per difendere Mandragora, che resta a terra per un colpo. Poi si rialza dopo poco.
11' - Dai piedi di Dodo viene sprecata un'azione ben costruita da dietro. Kean riceve da Gudmundsson e allarga per il laterale, che nel tentativo di imbucare un compagno carica troppo forte e mette la palla fuori.
7' - Subito De Gea decisivo su Casadei! L'ex Chelsea raccoglie un filtrante in area da Simeone ed è tutto solo davanti allo spagnolo, che lo mura col corpo.
5' - Subisce fallo Dodo da Biraghi sulla corsia: il brasiliano chiude "l'1-2" con Comuzzo e l'ex capitano viola lo abbatte in ritardo.
2' - Lancio dalle retrovie per Piccoli e svirgolata di Maripan che fa prendere uno spavento a Israel. Alla fine il portiere granata blocca la sfera.
1' - Squadre in campo: si comincia! Calcio d'inizio battuto dai viola.
18:25 - Queste le formazioni ufficiali della sfida:
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Maximilian Mihai Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Zapata, Njie.
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Pablo Mari, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi.
Pochi minuti al calcio d'inizio di Torino-Fiorentina, gara della seconda giornata di Serie A in programma alle 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. La squadra di Pioli cerca il riscatto dopo la deludente trasferta di Cagliari, lo stesso si può dire per Baroni e i suoi giocatori, travolti per 5-0 dall'Inter una settimana fa. Su FirenzeViola.it il racconto testuale della partita, su Radio FirenzeViola la cronaca e le voci dal capoluogo piemontese.
