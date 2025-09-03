Portiere 13enne picchiato, Gianni Infantino: "Atto vile e vergognoso"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Il calcio deve essere gioia e divertimento. Condanno fortemente - senza se e senza ma - questo atto vile e vergognoso e ogni forma di violenza". Così anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, interviene con una storia su Instagram sulla grave aggressione al portiere tredicenne da parte del papà di un altro giovanissimo giocatore. (ANSA).

L'episodio riguarda una rissa scoppiata qualche giorno fa tra i giovani calciatori sul campo di Collegno, e il momento dell'aggressione da parte del padre di un giocatore ai danni del portiere tredicenne del Volpiano Pianese è stato filmato, un video poi diventato virale. Al fischio finale della partita scoppia la rissa, pochi secondi dopo uno degli spettatori, il padre, entra in campo e aggredisce il portiere.