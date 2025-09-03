Sacchi: "Punto su Kean capocannoniere ma deve mettersi a disposizione dei compagni"

Arrigo Sacchi, intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ha risposto così a una domanda a proposito del prossimo capocannoniere della Serie A appena iniziata: "Punto su Kean - ha dichiarato l'ex ct della Nazionale - se tutta la Fiorentina giocherà per lui e se lui si metterà a disposizione della squadra".