Ceballos rimane al Real, Cavajal rivela: "Convinto da Xabi Alonso"

È stato il sogno delle ultime ore di mercato della Fiorentina. Alla fine Dani Ceballos è rimasto al Real Madrid. Oltre ai viola, ci aveva pensato anche l'Olympique Marsiglia, alla ricerca di un centrocampista dopo la rottura con Adrien Rabiot.

Il tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria ha così puntato in alto, cercando in primis di convincere proprio Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid, sperando che il ridotto minutaggio in prima squadra lo spingesse ad accettare la sfida. Inizialmente l’OM aveva ottenuto l’accordo anche con il club madrileno, ma tutto è crollato poche ore dopo: Ceballos è tornato sui suoi passi e ha deciso di restare al Real Madrid, irritando la dirigenza marsigliese.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Dani Carvajal, compagno e amico del centrocampista, intervistato da Cadena Cope: "Ho molta fiducia in Dani Ceballos, e sembrava che stesse per andare a Marsiglia", ha raccontato. "Hanno parlato, ma alla fine l’affare è saltato perché Xabi Alonso gli ha detto di restare, che avrebbe contato su di lui, che la stagione è lunga e ci sono molte partite". Carvajal ha sottolineato l’importanza della scelta: "Dani ci offre qualcosa di diverso a centrocampo, è un giocatore che ama avere la palla, ti fa ragionare, non la perde e dà un’alternativa unica in mezzo al campo. L’allenatore sa quanto sia speciale in questo ruolo".