FirenzeViola Piccoli 6° colpo più costoso in A: con Kean coppia da 90 milioni. Pioli ci crede e ci punta

vedi letture

"Non sarà facile per nessuna difesa reggere l'urto di due attaccanti come Kean e Piccoli". Le parole di Stefano Pioli dopo la partita con il Torino testimoniano la volontà del tecnico viola di provare a far decollare questa coppia, teoricamente formata da giocatori con caratteristiche simili ma che evidentemente nella testa del tecnico potranno dividersi bene gli spazi. Serviranno ovviamente prove, allenamenti e partite perché possano trovare affiatamento e intesa. Sulla carta non sembra così semplice, considerato che Kean l'anno scorso ha fatto capire di trovarsi alla perfezione come unico riferimento avanzato, sia per ingaggiare duelli (spesso da vincitore) con gli avversari, sia per sfruttare la sua velocità nelle praterie in contropiede. Le soluzioni in avanti possono essere molteplici, comprensive anche di un tridente come quello visto domenica scorsa con Gud alle spalle dei due attaccanti. Di sicuro chi pensava che Piccoli potesse essere una semplice riserva di Kean si sbagliava. Del resto è anche vero che un investimento così pesante per i viola (25 milioni di euro più due di bonus) richiede che lo si possa sfruttare quanto più possibile.

Piccoli, sesto colpo più costoso della Serie A - C'è un altro particolare da non sottovalutare. Piccoli è stato uno dei colpi più costosi in assoluto messi a segno nella campagna acquisti estiva che si è da poco conclusa. Nella speciale classifica degli acquisti più onerosi, al primo posto c'è il milanista Nkunku pagato 37 milioni più cinque di bonus, poi sempre il rossonero Jashari (34 milioni più tre di bonus) quindi Beukema passato al Napoli per 31 milioni più due di bonus. Al quarto posto Krstovic e Wesley pagati da Atalanta e Roma 25 più 5 di bonus, quindi al sesto posto ecco Piccoli. Un' ulteriore responsabilità ma il neo attaccante viola sa che è arrivata una tappa fondamentale per la sua carriera.

Coppia da 90 milioni - Stando alle stime di oggi, il valore di questa coppia si attesta proprio sui novanta milioni. Per Kean la clausola è stata alzata a circa 62 milioni e se si aggiungono i 25 più due di bonus di Piccoli ecco che si sfiora quella cifra. Una piccola considerazione, tornando alle caratteristiche fisiche dei due giocatori, si può comunque fare: guardando infatti alle coppie d'attacco viola più importanti degli ultimi trent'anni, da Batistuta-Baiano a Toni-Mutu e Mutu-Gilardino, quasi mai ci sono stati in avanti due giocatori simili per caratteristiche e struttura. Ma non è certo una legge: il campo è lì pronto per smentire anche questa tradizione e aprire un nuovo interessante capitolo.