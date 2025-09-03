Caputi: "La Fiorentina ha fatto un mercato intelligente anche grazie a Pioli"

vedi letture

Il noto giornalista Massimo Caputi è intervenuto a Extra Viola, programma di Rtv38 in onda anche su Radio FirenzeViola, commentando così il mercato della Fiorentina: "Tutti quanti sono convinti di aver fatto bene a fine mercato, poi c'è il campo. Credo però che il mercato della Fiorentina sia interessante, partito da un elemento importantissimo come l'allenatore, Stefano Pioli, che stimo tantissimo. Sul mercato sono arrivati giocatori che hanno aumentato il valore della squadra.

La società ha investito, ha confermato i big come Kean e Gudmundsson, rafforzando il reparto con Piccoli e Dzeko. Direi che è andata a operare bene in tutte le zone del campo, anche l'arrivo di Nicolussi Caviglia è importante. Darei il mercato della Fiorentina una sufficienza abbondante, ora c'è da migliorare quanto fatto nelle precedenti stagioni".